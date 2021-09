Javier Tebas acusa Paris SG de "doping"

Javier Tebas, líder da Liga espanhola, lamentou a saída de Messi do Barcelona. "Considero-o o melhor da história e ele não merecia sair assim, não só pelo Barça, mas também por La Liga", explicou, ao ‘Sport’, o dirigente, reconhecendo que a saída podia "ter sido evitada". O astro argentino rumou ao PSG, clube que Tebas acusou de "doping". "O Barcelona teve de respeitar as regras. O que o PSG faz é intolerável. O mesmo para o Man. City e outros. É doping. Se isto não muda, o futebol vai acabar com 20 xeques em 20 clubes que vão dominar tudo", frisou.