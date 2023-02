Jérôme Rothen avisa PSG: «Renovar com Messi? É uma piada e uma má ideia»

Jérôme Rothen, antigo internacional francês, voltou, no seu podcast 'Rothen s'enflamme', a não poupar nas críticas aos jogadores do PSG e a Lionel Messi, defendendo que a renovação do astro argentino - que Luís Campos já assumiu ser um desejo dos parisienses - "é uma piada"."A renovação do contrato de Messi é uma piada. Gerenciá-lo juntamente com Mbappé e Neymar é difícil. Além disso, o seu salário é muito alto. Não é de admirar que o PSG esteja preso no fairplay financeiro, os custos salariais estão muito inflacionados. Tudo isto faz com que seja má ideia renovar com Messi", começou por dizer.E prosseguiu, visando a postura do argentino: "Não entendo o porquê de Messi querer continuar aqui. Não faz nenhum esforço para deixar o clube prevalecer sobre ele. Nunca agradece aos adeptos, baixa a cabeça e vai para o balneário. Mesmo quando comemora golos e o estádio grita o seu nome, nunca faz um gesto para agradecer o apoio dos adeptos. Não quer investir no projeto", rematou.Messi, recorde-se, tem contrato com o PSG até final da temporada, com opção de mais um ano.