Jérôme Rothen e a possibilidade de ver Messi nos Jogos Olímpicos: «Peço que o assobiem»

Jérôme Rothen, antigo internacional francês e ex-jogador do PSG, voltou a deixar duras críticas a Lionel Messi. O sempre polémico comentador não concorda com a possibilidade de ver o jogador a representar a Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris. O avançado do Inter Miami, refira-se, pode ser convocado, tendo em conta que Lionel Scaloni pode 'chamar' três jogadores que tenham mais de 23 anos."Algumas pessoas têm memória curta. Desde que saiu disparou contra o PSG, contra a França e contra Paris. Todos os franceses respeitaram o Messi quando ele chegou. Em contrapartida, espera-se que o respeito seja recíproco. Nunca foi assim. Nunca destacou o país, nunca tirou partido da cidade. E, quando saiu, atirou-se ao PSG", começou por referir no espaço de comentário da ‘RMC’, citado pelo jornal ‘As’.E acrescentou, pedindo aos adeptos que o assobiem: "Como parisiense e francês, voltar a vê-lo aqui com a camisola da Argentina… peço que o assobiem. Não digo que tenham de ser violentos, mas assobiem-no quando estiver em campo para lhe mostrar que estamos muito descontentes com a imagem que deu do PSG, de Paris e de França. Não vai ser uma passadeira vermelha".Mas Jérôme Rothen não ficou por aqui. "Os seus serviços nunca estiveram à altura. Assinou com o PSG para brilhar no Mundial. Percebemos muito bem que era um lugar acolhedor, onde era bom viver… para passear pelo campo. Foi inteligente, conseguiu o seu Campeonato do Mundo", afirmou.