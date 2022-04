Jérôme Rothen: «Se fosse diretor desportivo mandava o Neymar embora»

Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, defendeu numa entrevista à ESPN que o clube parisiense devia fazer uma reconstrução do seu plantel, com Kylian Mbappé mas sem Neymar."Se eu fosse diretor desportivo tomaria uma decisão drástica e reconstruiria um grupo com outra mentalidade. Isso significa mudar uma dezena de jogadores. É muito, mas com o dinheiro dos catares, acho que é possível dizer a alguns 'ok, podes sair'. Quem não quiser, assina-se um cheque e mostra-se a porta de saída. Há que reconstruir com jogadores que conhecem o campeonato francês, que já brilham nos melhores clubes franceses", considerou o antigo médio, de 44 anos."Há que tentar contratar os melhores jogadores franceses num primeiro momento e não necessariamente jogadores de seleção. Há bons jogadores ao nível nacional, que podem inserir-se num projeto coletivo. Depois, se o clube pudesse renovar com Mbappé é óbvio que isso seria fantástico. E ao lado dele eu não colocaria o Neymar, aliás, pedir-lhe-ia que se fosse embora. Não quero que fique por causa da falta de compromisso que demonstra e das oportunidades que já teve", acrescentou.Já no que diz respeito a Messi, Rothen explica que o argentino podia ser um dos líderes da equipa. "Messi é um grande ponto de interrogação porque seria possível mandar toda a gente embora. Acho que dá para manter o Messi porque entre ele e o Neymar, se há alguém que pode viver na sombra de Mbappé, esse alguém é o Messi. Neymar não está pronto para isso, dá para perceber isso na atitude dele", afirmou.