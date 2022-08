«Joga à bola, cala a boca e corre»: campeão do Mundo francês irritado com Mbappé

Frank Leboeuf, antigo defesa francês que foi campeão do Mundo em 1998, deixou duras críticas a Kylian Mbappé a propósito das atitudes do jogador do PSG na goleada diante do Montpellier, no último sábado. O avançado discutiu com Neymar sobre a marcação de um penálti e desistiu de uma jogada, barafustando"Se eu fosse o Christophe Galtier no fim do jogo dizia-lhe: 'Kylian, eu adoro-te, mas que raio estás a fazer? É a última vez que fazes isto. Não me interessa se é a estrela da equipa, não podes fazer isto'", considerou o antigo jogador do Chelsea, em declarações à ESPN."É uma vergonha. Estou envergonhado agora porque adoro-o e não consigo entender.. É um exemplo para a juventude, ele sabe disso e nunca deveria ter feito aquilo", acrescentou.Depois, Leboeuf pediu responsabilidades a Marquinhos, o capitão do PSG. "Isto nunca teria acontecido nos anos 90. Se eu fizesse uma coisa daquelas alguém teria chegado perto de mim e teria dito 'quem pensas que és? Não importa se ganhaste o Mundial! Somos o Chelsea, joga, cala a bola e corre!' É o que o Marquinhos devia ter feito. Devia ter chegado perto do Kylian e devia ter dito 'que estás a fazer? É a última vez! Para a próxima vamos para o balneário e mostro-te como as coisas funcionam'. Porque isto já aconteceu antes."