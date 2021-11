Jogadora do PSG detida por organizar ataque para lesionar companheira de equipa

Aminata Diallo, jogadora do PSG, foi detida e vai prestar declarações à polícia francesa depois de ter, segundo o 'L'Équipe', organizado um ataque a Kheira Hamraoui, colega de equipa e de posição na formação gaulesa.Segundo conta o diário francês, Diallo terá "orquestrado tudo para a madrugada de 4 de novembro", dia em que a equipa organizou um jantar para as atletas e comissão técnica. Durante essa noite, Hamraoui foi "agredida dentro do próprio veículo por dois homens encapuzados, que a fizeram sair do carro e lhe bateram nas pernas com uma barra de ferro, causando ferimentos à ex-jogadora do Barcelona".O 'L'Équipe' garante que o propósito de Diallo acabou mesmo por ser cumprido, uma vez que esta acabou por jogar, no lugar da companheira, a partida da Liga dos Campeões feminina contra o Real Madrid.