Jogadora do PSG emite comunicado após polémica agressão

Kheira Hamraoui, a jogadora do PSG que foi agredida nas pernas com barras de ferro por dois homens encapuzados, na noite de 14 deste mês, emitiu um comunicado através do seu advogado, pedido que a sua vida privada seja respeitada.Hamraoui - que terá telefonado a Éric Abidal depois do sucedido, suspeitando-se que a mulher do antigo jogador francês possa estar envolvida no ataque - "pede urgentemente que a sua vida privada seja respeitada, assim como o direito de guardar silêncio neste momento difícil", segundo se pode ler no documento por Saïd Harir, o advogado da futebolista.No comunicado - que não fala de Abidal - o advogado explica também que a sua cliente quer esperar "com serenidade" o desenvolvimento da investigação e que tem a intenção de voltar "com orgulho" a vestir as cores do PSG.Recorde-se que Aminata Diallo, companheira de equipa e compatriota de Hamraoui, foi inicialmente apontada como alegada organizadora do ataque, cuja intenção passaria por lesionar a colega de posição para Aminata poder jogar.Mas essa hipótese parece estar a perder cada vez mais força. Segunda-feira o 'Le Monde' revelou que as autoridades francesas suspeitam que Eric Abidal, antigo internacional francês que manteve uma relação com Kheira Hamraoui entre 2018 e 2020 e pode estar envolvido no ataque. Segundo o jornal, as suspeitas visam também a mulher do antigo lateral, Hayet Abidal.