Jogadora do PSG recorda violentas agressões com barra de ferro: «Pensei que ficava ali»

Kheira Hamraoui, a jogadora do PSG que foi violentamente agredida com uma barra de ferro nas pernas - gerando uma série de notícias, incluindo que a mandante seria a mulher de Éric Abidal - recordou os terríveis momentos por que passou numa entrevista ao jornal francês 'L'Équipe'. A futebolista conta que temeu pela vida."Fui vítima de um ataque de uma violência terrível. Dois desconhecidos encapuçados tiraram-me do carro para me golpear as pernas com barras de ferro. Naquela noite realmente pensei que ia ficar ali... Gritava de dor, tentei proteger-me o melhor possível. Tenho memórias muito dolorosas", explicou Kheira Hamraoui, que não tem dúvidas que o ataque, que teve lugar no início do ano passado, foi premeditado. "Foi uma verdadeira emboscada, aqueles indivíduos estavam à minha espera atrás de um camião. Estava no lugar certo à hora certa. Como podiam estar tão bem informados?", questiona.A jogadora contou, depois, como foram os dias seguintes: "Estava completamente perdida, confusa, assoberbada pelos acontecimentos. Demorei alguns dias a voltar à superfície, mas depois chegaram os problemas a dobrar. Recém-saída de um episódio traumático, senti que o peso da máquina mediática, estava embrulhada numa tempestade."Numa primeira fase as investigações centraram-se na sua companheira de equipa, Diallo. "Fui vítima de um terrível ataque, não participei neste tribunal mediático, não faz sentido para mim. Fui ouvida pelos investigadores e contei o que vivi."A sua relação com Eric Abidal, nos tempos em que jogou no Barcelona, acabou também por vir ao de cima. "Pedi um pouco de decência, que respeitassem a minha privacidade e a minha intimidade. O tema do Éric Abidal não tem nada a ver com a agressão que fui vítima. Foi uma cortina de fumo, desenhada para nos mantermos afastados da verdade."