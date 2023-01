Jogo na Arábia dá 10M€ ao Paris SG

O PSG vai encaixar 10 milhões de euros pelo jogo particular que realizará na quinta-feira em Riade, capital da Arábia Saudita, frente a um combinado de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, capitaneado por Cristiano Ronaldo.

A comitiva viaja esta noite de Paris para Doha, no Qatar (o país do seu proprietário), onde estará durante cerca de 24 horas. Nesse período, com Lionel Messi como estrela mais cintilante, o grupo de trabalho do PSG participará em diversas atividades com os seus patrocinadores locais: Qatar Tourism, Qatar Airways, ALL, QNB, Ooredoo e Aspetar. Da ementa faz igualmente parte, na quarta-feira, um treino no Khalifa Stadium, em Al Rayyan, palco do jogo do 3º/4º lugares do Mundial. Na quinta-feira, o PSG dirige-se então a Riade, capital da Arábia Saudita, para defrontar o tal combinado capitaneado por CR7. Segue-se o regresso a Paris, onde a comitiva prevê chegar na manhã de sexta-feira.