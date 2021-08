Jornalista argentina revela mensagem que Messi enviou a ex-colegas de formação do Barcelona

Foi com muitos sorrisos e com um discurso cheio de ambição que Lionel Messi foi na terça-feira apresentado como reforço do Paris Saint-Germain até 2023 - com mais um ano de opção. Contudo, o desejo do internacional argentino não passava por abandonar o Barcelona, clube que representou nos últimos 21 anos de carreira.

Num 'tweet', a jornalista argentina Veronica Brunatti revelou esta quarta-feira qual foi a última mensagem enviada por Leo Messi num grupo de WhatsApp em que o argentino está inserido com ex-companheiros de formação do ano de 1987 de La Masía.

"Não quero ir embora. Não posso fazer mais, não há dinheiro. O clube está muito mal e não podem renovar contrato comigo", terá escrito o agora novo número '30' do PSG, que irá receber cerca de 35M€ anuais de salário.