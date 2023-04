José Fonte defende Galtier após acusações de racismo: «Sempre foi próximo dos jogadores e respeitoso»

José Fonte usou as redes sociais para sair em defesa de Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, que está a ser acusado de racismo e atitudes discriminatórias quando orientava o Nice na época de 2021/2022."Em três anos de trabalho com o Sr. Galtier, ele sempre foi próximo dos jogadores e, acima de tudo, muito respeitoso. É perturbador ler algumas das notícias que saíram hoje [quarta-feira]. Só tenho coisas boas a dizer sobre este homem", pode ler-se na publicação no Instagram.O internacional português foi comandado por Galtier no Lille por três temporadas.