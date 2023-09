Kolo Muani é reforço do PSG a troco de 95 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional francês Kolo Muani, que alinhava no Eintracht Frankfurt, é reforço do Paris Saint-Germain, tendo assinado contrato por cinco temporadas, anunciou esta sexta-feira o campeão gaulês no seu site oficial.

Muani, de 24 anos, regressa assim ao campeonato francês, após apenas uma época na Alemanha, e vai ser colega de equipa dos portugueses Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, este último com quem vai rivalizar por um lugar na frente de ataque.

O PSG explicou que o avançado assinou contrato até junho de 2028, mas não avançou com o valor pago ao Eintracht Frankfurt, embora a imprensa local indique que o campeão francês terá 'desembolsado' 95 milhões de euros para contar com o jogador.

Esta temporada, Muani já leva três golos em quatro jogos pelos germânicos, depois de em 2022/23 ter assinado 23 em todas as competições.

Antes de rumar à Bundesliga, o internacional francês (nove jogos, um golo) deu nas vistas no Nantes, seu clube de formação, tendo ajudado esse emblema a conquistar uma Taça de França.