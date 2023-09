Kolo Muani não vai para o Paris SG e franceses culpam Hugo Ekitiké

A grande transferência do dia no Paris SG, afinal, não deverá concretizar-se. De acordo com o 'L’Équipe', o negócio que levaria Randal Kolo Muani para o clube da capital francesa terá caído - depois de tudo estar certo entre clubes para fechar um negócio por 75M€+15M€ -, tudo pelo facto do Eintracht Frankfurt não ter conseguido encontrar um substituto. E o culpado mora precisamente... no PSG.Segundo a imprensa francesa, o alvo dos alemães era Hugo Ekitiké, mas o jovem avançado francês decidiu recusar a oferta alemã e optou por mudar-se para a Premier League, onde é pretendido pelo West Ham e Crystal Palace. Agora, escreve o 'L'Equipe', o PSG está verdadeiramente furioso com o seu jogador, por entender que o falhanço no negócio Kolo Muani foi por sua culpa. Agora resta saber que postura adotará o clube francês em face do sucedido: se aceita a saída para a Premier League ou 'castiga' o jogador impedindo a sua transferência...