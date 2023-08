Kolo Muani tem princípio de acordo com o PSG

O PSG continua ativo no mercado. Para além de Gonçalo Ramos, Luís Campos pretende oferecer a Luis Enrique o goleador Kolo Muani, avançado do Eintracht Frankfurt. A 'Sky Sports' adianta que o internacional francês chegou a acordo com os parisienses, falta o entendimento entre os dois clubes. Muani já informou os responsáveis do emblema alemão que quer rumar a Paris. O Eintracht pede 100M€ pelo avançado. Kolo Muani deu nas vistas na última época com 23 golos e 15 assistências na primeira época pelo Eintracht.

Já Dembélé deverá fazer amanhã os exames médicos. O extremo francês já está a viver em Paris, pois o PSG pagou a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros ao Barcelona. A expectativa dos parisienses é que Dembélé possa treinar amanhã e faça a estreia frente ao Lorient, no sábado.

Devido à iminente partida de Mbappé, o ataque é setor prioritário para Luís Campos, depois das saídas de Messi e Icardi.

Divórcio sem fumo branco

Mbappé continua a treinar à parte. O jornalista Fabrizio Romano adianta que o PSG ofereceu um novo contrato ao avançado com uma cláusula que prevê a sua saída em 2024. Mbappé recusou.