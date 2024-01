«Kylian Mbappé sempre pensou que o Real Madrid podia esperar»

O futuro de Kylian Mbappé no PSG continua incerto. O avançado termina contrato com o campeão francês em junho deste ano e têm surgido rumores em relação a uma possível ida para o Real Madrid nos últimos mercados de transferências. Vadim Vasilyev, antigo vice-presidente do Monaco, acredita que o internacional francês já tomou uma decisão em relação ao seu futuro."Pessoalmente, ficaria surpreendido se ele ainda não tivesse decidido. Ele sempre pensou que o Real Madrid podia esperar. Ainda é jovem e um dia isso vai acontecer. Sempre me disse: ‘Vadim, sou jovem e um dia há-de chegar’. Acredito sinceramente que ele sabe o que quer. O que está em jogo é demasiado importante para que revele as suas verdadeiras intenções", afirmou em declarações ao canal ‘Plus Football Club’, citado pelo jornal 'As'.E acrescentou: "Ele recolhe informações de todo o lado, mas só toma as decisões e pensa realmente nas coisas no seu círculo íntimo, com a família".Recorde-se que Kylian Mbappé tornou-se jogador profissional quando representava o Monaco.