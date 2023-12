Ladrões assaltam casa de guarda-redes do PSG, agridem mulher e ameaçam crianças com faca

A 'RMC Sport' avança que Alexandre Letellier, guarda-redes do PSG, viveu, na madrugada desta terça-feira, um enorme susto quando quatro ladrões invadiram a sua casa em Yvelines, numa altura em que este se encontrava no interior com a mulher e os dois filhos, de dois e seis anos.Segundo a mesma fonte, o jogador, de 33 anos, apercebeu-se do assalto pelas 2 horas da manhã, quando o alarme começou a tocar. Os criminosos conseguiram ter acesso à propriedade e entraram pelo jardim, sequestrando Letellier, a mulher e as crianças, enquanto ameaçavam a família com uma faca.O diário francês refere ainda que os ladrões, que exigiram dinheiro e joias, "não hesitaram em bater na cara da parceira" de Letellier.A polícia agiu rapidamente e procedeu à detenção de três dos quatro assaltantes, um de 21 anos e dois de 16. Alguns dos artigos roubados foram recuperados.