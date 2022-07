'Le Parisien' avança que Jorge Mendes sugeriu ao PSG a contratação de Cristiano Ronaldo

O jornal francês 'Le Parisien' avança esta terça-feira que Jorge Mendes 'ofereceu' nos últimos dias Cristiano Ronaldo ao PSG.O empresário português tem boas relações com Nasser Al-Khelaïfi, o presidente do clube, bem como como Luís Campos, o conselheiro dos parisienses com quem o super agente tratou do 'dossier' Vitinha e discute a situação de Renato Sanches.A possibilidade de juntar Cristiano Ronaldo a Neymar, Mbappé e Messi até podia entusiasmar os adeptos, mas o jornal diz que o PSG não tem, de momento, lugar para o português.