'Le Parisien' avança que Luís Campos poderá deixar o PSG em breve

Luís Campos poderá deixar o cargo de conselheiro desportivo do PSG já em setembro, conforme avança esta quinta-feira o 'Le Parisien'.Segundo o jornal francês, o português, de 58 anos, tem visto ser criticado o trabalho de recrutamento que tem desempenhado no clube parisiense. Ainda assim, o principal motivo para a saída está relacionado com a situação que envolve Kylian Mbappé, que continua com o futuro por resolver.De acordo com o 'L'Équipe', Luís Campos deveria estar na linha da frente para tentar desbloquear a situação do internacional francês, dado o cargo que ocupa, mas, em vez disso, colocou-se na retaguarda.