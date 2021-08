Leo Messi fora dos convocados para o jogo com o Brest

Mantem-se a espera para ver Leo Messi estrear-se numa partida oficial com a camisa do PSG. A equipa parisiense disputará esta sexta-feira, às 20h, uma partida contra o Brest, porém o nome do ex-Barcelona não consta na lista de convocados.





Messi tem treinado com o resto do grupo há vários dias mas Pochettino preferiu não arriscar e, deste modo, dar mais tempo ao argentino para que este volte à sua melhor forma após as férias.O dia 29 de agosto é agora a data pela qual os adeptos de Messi terão de esperar, pois será o dia em que o PSG defrontará o Reims, para a quarta jornada da Ligue 1, e poderá ser o encontro que marca a estreia do agora número 30 dos parisienses