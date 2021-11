Leonardo coloca água na fervura e garante: «Não há contactos com Zidane»

O PSG está por estes dias em ebulição, com os rumores que dão como certa a entrada de Zinedine Zidane no final da época para o lugar de Mauricio Pochettino, que por sua vez estaria a caminho do Manchester United. Mas Leonardo, o diretor desportivo do clube francês, já veio publicamente desmentir estas notícias."Não queremos que o Pochettino saia. Nunca pediu para sair e nenhum clube falou connosco relativamente a ele", assegurou o antigo futebolista brasileiro, em declarações à agência AFP.Depois, garantiu também que o PSG não falou com Zidane, conforme foi adiantado pelo jornal 'Le Parisien'. "Temos muito respeito por Zinedine Zidane, pelo que fez como jogador e como treinador, mas posso dizer-lhes muito claramente que não há contactos e que não houve nenhum encontro com ele", assegurou Leonardo.Recorde-se que entretanto um primo do dono do PSG - o mesmo que revelou a contratação de Messi - anunciou que o acordo com Zidane já foi alcançado.