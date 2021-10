Leonardo gera desconforto no PSG: «Messi passou mais tempo na seleção do que no clube»

Messi só fez a 1.ª parte no jogo entre o Lille e o PSG, que os parisienses ganharam por 2-1, e a situação do jogador argentino foi comentada por Leonardo, que criticou o sobrecarregado calendário da FIFA para justificar o facto de o craque não se apresentar na melhor condição física.





"Desde que chegou ao PSG, já passou mais tempo com a seleção do que no clube. Fez três jogos na última paragem para os jogos seleções. Viaja, volta, viaja, volta e agora tem problemas musculares", afirmou o diretor desportivo dos parisienses.Maurício Pochettino, por sua vez, garantiu que Messi não está lesionado. "Temos conversado com o departamento médico e saiu por precaução", disse.No jogo de abertura da 12.ª ronda, o Lille adiantou-se aos 31 minutos, pelo internacional canadiano Jonathan David, mas, na segunda parte, depois de o guarda-redes Donnarumma evitar o avolumar do resultado, Di María fez a diferença, com uma assistência, aos 74, e o golo da reviravolta, aos 88.O argentino conectou com dois brasileiros para derrotar os detentores do cetro, com um centro da esquerda para o 'capitão' Marquinhos marcar na área, de pé direito, e, depois, com uma tabela perfeita com Neymar, para atirar fora do alcance de Grbic.O PSG somou, assim, mais três pontos, para um total de 31, em 36 possíveis.