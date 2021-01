Leonardo não esconde interesse do PSG em Messi: «Temos uma cadeira reservada»

Leonardo, diretor desportivo do PSG, deu uma entrevista à revista 'France Football' em que abordou temas da atualidade do clube francês, não escondendo o desejo de ver Messi em Paris.





"Os grandes jogadores como Messi vão estar sempre na lista do PSG. Agora não é tempo de sonhar com isso, mas estamos sentados à mesa com todos os que seguem este assunto de perto. Bem, na realidade não estamos sentados, mas a nossa cadeira está reservada para o caso de... Quatro meses no futebol são uma eternidade, sobretudo esta época", considerou o antigo jogador brasileiro.Messi termina contrato com o Barcelona no final da época e não dá sinais de querer continuar na Catalunha. O PSG está atento, mas não é o único 'colosso' europeu a acompanhar a situação do argentino.Leonardo abordou também as renovações de Mbappé e Neymar. "Espero que ambos estejam convencidos que Paris é um bom sítio para um jogador ambicioso e de alto nível. Apenas há que chegar a acordo para satisfazer os seus desejos e exigências, dentro dos nossos meios financeiros. Vão continuar connosco o que quiserem seguir em Paris."Em Espanha estas declarações foram interpretadas como um "abrir a porta" à saída de Mbappé, jogador pretendido pelo Real Madrid.