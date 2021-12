Desilusão no Paris SG: «Sabíamos que Sergio Ramos tinha lesões mas houve surpresas»

Leonardo admitiu que os dirigentes do PSG estavam cientes da condição física de Sergio Ramos quando o central ingressou nos parisienses em agosto último, contudo revelou que houve situações que os surpreenderam."Não esperávamos ficar quatro ou cinco meses sem Sergio Ramos. Sabíamos que ele tinha lesões da época passada e tínhamos de as gerir, mas houve surpresas", assumiu o diretor-desportivo do emblema francês, em declarações à estação de rádio gaulesa 'Europe 1'.Leonardo contou mesmo que chegaram a ocorrer situações negativas por causa das lesões que o internacional espanhol sofreu. "Houve algumas chatices, preparámo-nos [para contar com ele] e depois voltámos atrás. Mas agora está realmente no caminho certo. Seria muito importante tê-lo connosco para a segunda metade da temporada", realçou.