Leonardo sobre a renovação de Neymar: «É importante clarificar as coisas»

Leonardo, diretor-desportivo do Paris Saint-Germain, comentou este sábado, após o triunfo (1-3) dos parisienses sobre o Metz para a Liga francesa, as questões relacionadas sobre as renovações de Neymar e Kylian Mbappé.





"Nós estamos cientes da situação contratual de Mbappé e ele sabe o que nós pensamos. Ele ainda tem dois anos e meio de contrato. Não há nada mais a acrescentar. A decisão dele virá brevemente, mas hoje esse não é um tema importante porque a prioridade são as partidas que ainda faltam [até ao final do campeonato]", atirou.Já sobre Neymar, o diretor-desportivo brasileiro disse não existir qualquer tipo de pressão junto do jogador, mas sublinhou que quanto mais cedo a questão estiver resolvida, melhor será para todos."Ninguém nos pressiona, ninguém tenta acelerar ninguém, estamos muito tranquilos. As nossas relações são excelentes, muito sinceras. E também neste caso [tal como no de Mbappé] chegará o momento de decidir porque é importante clarificar as coisas para o futuro. Mas o futuro, a partir de hoje, é 29 de maio, data da final da Liga dos Campeões", concluiu.Recorde-se que após o Paris SG qualificar-se para as meias-finais da Liga dos Campeões, Neymar revelou, em declarações à 'TNT Sports Brasil', estar melhor do que nunca nos parisienses. "É óbvio que me sinto muito à vontade e em casa aqui no Paris Saint-Germain. Sinto-me mais feliz do que era antes. Fico feliz pelo carinho que eu tenho aqui", disse o internacional canarinho.