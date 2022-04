Leonardo sobre o futuro de Mbappé: «Talvez o Real Madrid já não tenha tantas certezas...»

O PSG sagrou-se este sábado campeão francês pela 10.ª vez na sua história, no empate frente ao Lens (1-1) , mas um dos temas centrais após o apito final foi o futuro de Mbappé. Leonardo, diretor desportivo dos parisienses, confirmou a existência de reuniões em Doha pelo jogador, mas deixou uma mensagem em tom provocativo ao Real Madrid."Em Madrid têm a certeza há três anos que o Kylian [Mbappé] vai terminar no Real. Talvez agora já não tenham tanta certeza disso...", atirou à 'Sky', antes de explicar que o avançado se encontra numa "reflexão profunda"."Ele fala e diz as coisas com clareza. Realmente acredito no que ele diz, está numa reflexão profunda. Acho que ainda não tomou a sua decisão. Ele sabe o que quer e nós sabemos o que ele pensa. É por isso que me parece que é uma questão de tempo".Mbappé optou por não se alongar muito sobre o assunto após o apito final, garantindo que "nada mudou", e comentou o facto de alguns adeptos terem abandonado o estádio ainda antes do apito final. "Não estou dececionado. Quem quer comemorar, comemora. Quem não quer, não comemora. O público estava lá, só saiu uma minoria que não representa todos os adeptos. O estádio estava cheio e festejámos depois entre nós no balneário".Também Pochettino, treinador do PSG, assumiu que deseja que o avançado francês fique na capital: "Temos de esperar para ver o que acontece".