'L'Equipe' adianta acordo fechado entre Gaultier e o Paris SG

O 'L'Equipe' adianta que o Paris SG já chegou a acordo com Christophe Galtier para suceder a Mauricio Pochettino. De acordo com a referida publicação, o entendimento entre as partes prevê um contrato de duas temporadas com mais uma de opção, que deverá ser formalizado nos próximos dias. Juntamente com Gaultier irá também a equipa técnica com a qual trabalhou no Nice, incluindo o português João Sacramento.Falta agora apenas o acordo com Pochettino e a sua equipa técnica para a rescisão, algo que por agora ainda não foi alcançado.