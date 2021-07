'L'Équipe' avança que Mbappé já informou o PSG que não vai renovar

O jornal francês 'L'Équipe' avança que Kylian Mbappé já informou vários responsáveis do PSG de que não vai aceitar a proposta de renovação. O jogador pretende, no entanto, cumprir o último ano de contrato, pelo que não deixará o Parque dos Príncipes este verão.





Mesmo assim, Nasser Al-Khelaïfi, o presidente do clube de Paris, conta convencer o avançado a ficar mais tempo e não quer ouvir propostas pelo jogador.O Real Madrid terá feito uma aproximação ao PSG por Mbappé nas últimas semanas, mas a resposta foi clara: não está à venda!No final do contrato, em 2022, Mbappé ficará livre de assinar por quem quiser. Vamos ver se o Real Madrid aceita esperar ou se avança já para a contratação de outro dos seus alvos: Erling Haaland, do Borussia Dortmund.