'L'Équipe' avança que Sarabia pode estar de saída do PSG

O jornal francês 'L'Équipe' avança esta quarta-feira que Pablo Sarabia pode deixar o PSG neste mercado de inverno. Numa equipa que integra nomes como Neymar, Mbappé e Messi, o extremo de 30 anos não tem estado entre as primeiras escolhas do treinador Christophe Galtier e não esconde o seu descontentamento relativamente à escassa utilização.Segundo o mesmo jornal, o clube não se opõe à saída de Sarabia, que viveu bons momentos na época passada, quando esteve emprestado ao Sporting. Em Alvalade marcou 21 golos e fez 8 assistências, em 45 jogos, mas estes números não chegaram para ganhar um lugar no onze dos parisienses.Até ao momento o espanhol, que tem contrato até junho de 2024, esteve em 16 encontros pelo PSG, mas sempre de forma esporádica. Soma 488 minutos e não marcou qualquer golo.