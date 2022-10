L'Équipe e a tensão entre Luís Campos e Al-Khelaïfi: do episódio no túnel ao pedido do Real Madrid

Não é de agora e parece que está longe de ser resolvida. A relação alegadamente conturbada entre o presidente do PSG, Al-Khelaïfi, e Luís Campos, conselheiro para o futebol, tem estado em destaque em França e hoje volta à mira da imprensa.Escreve o 'L'Équipe' que a tensão entre os dois já vem de 2019, altura em que o português estava ainda no Lille. Em abril desse ano, num jogo entre os dois clubes, Al-Khelaïfi reclamou com o árbitro no túnel de acesso aos balneários e Luís Campos confrontou-o: "No Lille não pressionamos os árbitros", terá dito segundo o 'L'Équipe'. Ora, o patrão do PSG não gostou e ripostou: "E tu, quem és?".Em agosto de 2021, novo 'ataque de nervos' para Al-Khelaïfi, aquando do pedido de ajuda do Real Madrid a Luís Campos para tentar contratar... Kylian Mbappé: o dirigente português era visto como um trunfo uma vez que conhecia Mbappé desde a altura em que se cruzaram no Monaco.O 'L'Équipe' escreve ainda que a escolha de Galtier para treinar o PSG valeu novo desentendimento entre presidente e conselheiro para o futebol do clube: o atual técnico foi a escolha de Luís Campos, Thiago Motta, antigo jogador do clube, seria a escolha de Al Khelaïfi.