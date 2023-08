«Vou ver? Vou ver o quê?»: 'L'Équipe' revela acesa discussão de Mbappé com Al Khelaïfi

Embora a tempestade tenha amainado nos últimos dias em Paris, com Kylian Mbappé a ser chamado para o jogo de hoje do PSG com o Toulouse, as desavenças do avançado francês com o clube continuam a dar que falar. Agora, o 'L'Équipe' revela todos os pormenores de uma acalorada discussão do jogador com Nasser Al Khelaïfi, o presidente do campeão francês.Segundo o jornal, a acesa troca de palavras entre o craque e o líder do clube aconteceu há apenas 10 dias e foi deveras tensa.Khelaïfi mesmo terá ameaçado Mbappé: "Vais ver! Não voltarás a jogar! Não nos rendemos!"E o avançado respondeu em tom de desafio: "Vou ver? Vou ver o quê? Vais ser o único presidente que não me deixa jogar!"Recorde-se que Mbappé recusou-se a acionar a cláusula do contrato, que permitia ao PSG prolongar o vínculo do futebolista até 2025. O jogador quer jogar mais uma época em Paris e depois ficar livre, possivelmente para assinar com o Real Madrid.Mbappé foi afastado dos trabalhos da equipa, falhou o primeiro jogo da Ligue 1, mas foi, entretanto, reintegrado.