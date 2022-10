Lionel Messi longe do salário de Mbappé

Não é propriamente uma surpresa, mas os resultados da escavação do ‘Le Parisien’ aos salários das estrelas do PSG continuam a dar que falar pelos valores astronómicos. Depois de revelar que Mbappé ficou com o contrato mais lucrativo da história, o jornal francês publicou os ganhos de Messi e Neymar, que também não têm razões para queixa, mas ficam bem atrás do jovem de 23 anos.

O astro argentino chegou a Paris no verão de 2021 e terá assinado um acordo que lhe confere 41 milhões de euros (M€) líquidos por ano, ainda assim bem abaixo dos 210 M€ que a mesma publicação garante que Mbappé aufere. É também revelado que parte do salário de ‘La Pulga’ é pago... em criptomoeda e que Messi não teve direito a bónus de assinatura. Neymar aparece atrás dos companheiros de ataque, com um rendimento anual de 36 M€. O brasileiro renovou com em 2021, mas o negócio não se revelou tão lucrativo quanto o de Mbappé. É que o vínculo, acordado até 2027, inclui uma redução gradual do salário a cada época.

Quem não tem achado piada ao trabalho do ‘Le Parisien’ é o PSG, que classifica as informações como uma "narrativa sensacionalista".