«Londres é uma cidade linda e tu sabes»: substituição de Messi gera 'aviso' a Pochettino

O jogo de domingo que opôs o Lyon ao PSG terminou com vitória dos parisienses por 2-1 mas mais que pelo resultado ficou marcado pela substituição que Mauricio Pochettino fez aos 76 minutos de jogo, quando o jogo estava empatado 1-1. O técnico argentino decidiu tirar a estrela da equipa Leo Messi, para colocar o lateral Achraf Hakimi. A decisão foi surpreendente para os adeptos, companheiros de equipa e até para Messi, que não cumprimentou o treinador à saída das quatro linhas. Contudo, entre as várias reacções após o jogo, há uma que talvez possa vir a preocupar Pochettino.





London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu — ???????? ????? ?????? ???? ?????????? (@khm_althani) September 19, 2021

Khalifa Bin Hamad Al Thani, familiar do presidente do PSG, e alguém que durante o verão muito adiantou sobre a vinda de Messi para o clube e a possível ida de Mbappé para Madrid, publicou na rede social Twitter uma imagem que está ser entendida como uma ‘ameaça’ a Pochettino.Juntamente com uma fotografia do técnico argentino a acenar, Khalifa Bin Hamad Al Thani escreveu a seguinte frase: "Londres é uma cidade linda, e tu sabes".







A interpretação da mensagem pode ser feita de diferentes formas, contudo a publicação da foto após uma decisão fortemente contestada, está a ser vista como um aviso para Pochettino.Recorde-se que o técnico justificou a opção como uma tentativa de beneficiar a equipa, apesar de ter tirado uma das maiores armas ofensivas do plantel, num jogo em que foi muito difícil alcançar a vitória.