Luís Campos admite que contratação de Neymar e Mbappé possa ter sido "um erro"

A relação de Neymar e Mbappé no PSG continua muito tensa e Luís Campos, diretor desportivo do campeão francês, admitiu num podcast intitulado 'Rothen s'enflamme' que a contratação dos dois jogadores pode ter sido um erro.O clube parisiense pagou 222 milhões de euros ao Barcelona pelo avançado brasileiro, em 2017; ano em que o francês chegou do Monaco, por empréstimo, antes do seu passe ser comprado, em 2018, por 180 milhões."Cometemos um erro no passado ao comprar os dois jogadores para a mesma posição", explicou Luís Campos, que colocou em causa a atuação do clube no mercado. "A janela de contratações não é boa porque faltam-nos jogadores em posições-chave e temos sobreposição de jogadores em outas."A contratação de estrelas nunca chegou para garantir aquilo que o clube francês mais persegue: a vitória na Liga dos Campeões.