Luís Campos e Kylian Mbappé 'puxam' Bernardo Silva para o PSG

Mais uma vez arredado das decisões europeias, o PSG já pensa no ataque à próxima época e, segundo a imprensa gaulesa, tem Bernardo Silva como alvo prioritário. O médio é há muito associado a outras paragens - o Barcelona tem sido o destino mais falado - mas em França dão argumentos que podem favorecer os parisienses, além, claro está, da vertente financeira.Luís Campos, conselheiro do clube e encarregue pela estratégia de ataque ao mercado, foi o responsável pela ida de Bernardo para o Monaco em 2014 e mantém boas relações com o jogador.Além do compatriota, o português tem outro ‘fã’ de peso a puxar pela sua contratação. Nada mais nada menos do que Kylian Mbappé, de quem foi companheiro no Principado, e que acredita que Bernardo é um jogador do calibre que o PSG precisa.