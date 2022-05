Luís Campos em Doha para fechar acordo com o Paris SG

Luís Campos está a um pequeno passo de se tornar o novo homem-forte do futebol do Paris SG. De acordo com o 'L'Equipe', o português chegou esta terça-feira a Doha, no Qatar, para se reunir com Nasser al-Khelaïfi de forma a fechar o entendimento entre as duas partes.Segundo a mesma publicação, o português será o sucessor de Leonrado, mas não entrará na estrutura como diretor desportivo, mas antes como alguém com ação no campo da captação e recrutamento de talentos.Já quanto aos movimentos de mercado, escreve o 'L'Equipe' que será Antero Henrique, atual diretor desportivo da Liga do Qatar, a assumir o comando das operações, fazendo-se valer das suas ligações como do seu 'know how' neste tipo de processos.