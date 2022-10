Luís Campos garante que Mbappé não quer sair do PSG: «Desminto essa informação»

? "Kylian ne m'a jamais parlé de partir en janvier"



Luis Campos dément les rumeurs de départ concernant Mbappé ainsi que celles circulant à son sujet ?#PSGSLB | #UCL pic.twitter.com/DmPDCBL7Aq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2022

Mbappé estaria interessado em sair do PSG em janeiro, de acordo com relatos na imprensa espanhola e francesa. No entanto, Luís Campos, conselheiro para o futebol do clube francês, garante que é mentira."Kyllian Mbappé nunca falou comigo sobre isso. Desminto essa informação", disse o dirigente português ao Canal + pouco antes do início do jogo com o Benfica.