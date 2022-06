Luís Campos prepara 'tratamento de choque' aos excedentários que não querem sair do PSG

A temporada 2022/23 marcará o arranque de uma era no Paris SG, não só pela chegada de um novo treinador (que deverá ser Christophe Galtier), mas também pela entrada em cena de Luís Campos. O português, como novo conselheiro desportivo, vai trabalhar em ligação direta com Nasser Al Khelaïfi, com o qual já vai definindo algumas estratégias. Uma delas passa pela postura a adotar com os jogadores que não contam e já foi assumida publicamente pelo presidente.

"Seremos claros: os jogadores que não fazem parte do projeto terão de sair. Alguns aproveitaram-se da situação. Mas agora acabou!", disse recentemente Al Khelaïfi, ao 'Le Parisien', o mesmo jornal que este sábado revelou a intenção de Luís Campos em ser implacável com aqueles que não contam e que não facilitam a saída.

Implacável de que forma? Ao 'Onze Mondial', Julian Palmieri recordou como o 'tratamento de choque' que levou quando estava no Lille e previu que será igual na capital. "Vão fazer no Paris SG o mesmo que nos fizeram. Vão tirá-los do grupo, colocá-los num outro balneário, ficarão sem lugar no parque de estacionamento... Tudo para os convidar a saírem de uma forma o mais cordial possível. E se não surgirem ofertas, tratarão de encontrar um acordo para a rescisão", explicou o defesa, que deixou o Lille em 2017 para rumar ao Metz.

O aviso está dado. Veremos como será o defeso, mas é provável que muitas novidades aconteçam nas próximas semanas.