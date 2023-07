Luis Enrique ainda nem foi apresentado e franceses já falam em desacordo com Luís Campos

Luis Enrique ainda não foi anunciado como novo treinador do Paris SG - os franceses dizem que é apenas uma mera formalidade, atrasada por falta de acordo para a rescisão de Christophe Galtier -, mas ao que parece já há um primeiro sinal de desacordo entre o técnico espanhol e a cúpula do clube da capital francesa. Mais concretamente com Luís Campos, segundo adianta o 'L'Equipe'.Em causa, escreve o referido jornal, está a composição da equipa técnica: o espanhol chegará com três ou quatro auxiliares - uma equipa que deve incluir Aitor Unzué (antigo analista da seleção espanhola) e ainda o fisioterapeuta Rafel Pol. Ora, Luís Campos já terá renovado contrato da equipa médica que contratou na época passada - Pedro Gómez e Alberto Piernas -, tenciona manter o analista Isidro Ramon e também pretende a continuidade de João Sacramento como adjunto do técnico principal, algo que Luis Enrique parece não estar disposto a aceitar.Em dúvida está também o nome da restante equipa técnica, nomeadamente os treinadores de guarda-redes, um sector que também estará a gerar discórdia.