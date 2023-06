Luis Enrique bate Sérgio Conceição sobre a meta

Os jornais franceses "L'Équipe" e "Le Parisien" garantem que Luis Enrique é o escolhido para ser o novo treinador do PSG. Sérgio Conceição era uma forte possibilidade para orientar o campeão francês na próxima temporada mas a escolha acabou por recair no antigo selecionador espanhol.Apesar dos esforços de Jorge Mendes - que está em Paris a conduzir vários processos negociais - a escolha, pelo segundo ano consecutivo, foi noutro sentido que não o do treinador do FC Porto.De acordo com o "L'Équipe", faltam apenas fechar alguns pormenores para que a contratação de Luis Enrique seja oficializada.