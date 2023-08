Luis Enrique dá nota 10 a Ugarte: «Foi soberbo»

Luis Enrique falou sobre as exibições de Manuel Ugarte e de Danilo Pereira, depois da estreia do PSG na Liga Francesa 23/24 frente ao Lorient"Manuel Ugarte foi soberbo. Adorei a forma como jogou com e sem bola. Gostei do seu posicionamento. Recuperou a bola muitas vezes com uma pressão alta. Passou bem a bola. Foi brilhante nos duelos físicos. Dou-lhe [nota] 10/10", disse o treinador espanhol, em resposta às perguntas dos jornalistas na conferência de imprensa depois do empate com o Lorient.Danilo Pereira, titular no PSG em detrimento de Marquinhos, foi o capitão de equipa. "O Marquinhos teve alguns problemas físicos esta semana. Como treinador, tenho de tomar decisões. Acho que Danilo fez uma boa exibição. É um jogador completo. Ele fez uma boa saída de bola. É bom nos duelos. Os jogadores vão entrar e sair ao longo da época. Assim, podemos ganhar todos os troféus", explicou Luis Enrique em relação à opção pelo internacional português.Recorde-se queneste mercado de transferências, também esteve nas opções iniciais do técnico do PSG.