Luis Enrique encantado com Ugarte: «É uma grande contratação»

Luis Enrique continua muito satisfeito com as exibições de Manuel Ugarte, que tem sido um dos destaques do PSG neste início de época e que está nomeado para jogador do mês da Ligue 1."O Ugarte foi uma revelação para muitos dos adeptos mas ele já jogava muito bem em Lisboa. É uma grande contratação. Luis Campos trabalhou muito bem. É um jogador que tem um caráter forte e que dá equilíbrio à equipa", afirmou Luis Enrique na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Dortmund a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões (terça-feira às 20 horas).Recorde-se que Ugarte trocou o Sporting pelo PSG a troco de 60 milhões de euros.