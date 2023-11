Luis Enrique rendido a Vitinha: «Estou contente por o ter»

Suplente utilizado nas duas jornadas anteriores, Vitinha mereceu muitos elogios de Luis Enrique."É um jogador que se adapta perfeitamente ao nosso jogo, técnica e fisicamente. Joga no centro, mas também pode atuar como médio defensivo e mais avançado. É importante saber jogar em várias posições. Ele sabe como o fazer e, depois, ainda marca golos. Estou contente por o ter", disse ontem o técnico do PSG antes do duelo com o Reims agendado para este sábado, às 16 horas.