Luis Enrique rendido: «Vitinha é muito importante para o PSG»

O PSG recebe amanhã o Marselha (19H45), jogo da 6.ª jornada da Ligue 1, e no lançamento do encontro Luis Enrique não deixou de abordar o papel de Vitinha no plantel dos parisienses."Não posso analisar o que fez na temporada passada porque não a segui inteiramente, não posso dizer a que nível esteve. O que posso dizer é que ele é muito importante para nós. Tem um papel muito importante. É um jogador internacional e ter assim tantos jogadores internacionais [na equipa] é algo genial", afirmou este sábado.Questionado sobre a preocupação de defender Mbappé no ataque do PSG, Luis Enrique foi claro: "Bendita preocupação! Se temos um jogador como Kylian Mbappé, que costuma marcar 50 golos, sería ridículo pensar que não vai manter esses níveis. O que precisamos é que possa progredir e que os seus companheiros possam contribuir mais".