Luis Enrique sobre Gonçalo Ramos: «Tem uma relação muito boa com o golo»

Luis Enrique, treinador do PSG, foi esta quinta-feira questionado sobre as diferenças de perfil entre Kolo Muani e Gonçalo Ramos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Nice."Comparar jogadores é um pouco feio. Cada um traz as suas coisas, as suas virtudes e os seus defeitos. Mas, no que diz respeito à posição nove, tanto Ramos como Kolo são jogadores diria especialistas, com uma relação muito boa com o golo. Kolo pode jogar na ala. Penso que são dois jogadores muito completos. Asensio também pode jogar como 9, já jogou aí. Também Barcola. Penso que é uma posição muito boa para mim como treinador e, repito, estou muito contente por ter estas opções", referiu o técnico espanhol.