Luis Enrique sobre Ugarte depois de o deixar... no banco: «Esta noite foi magnífico»

Luis Enrique optou por deixar Manuel Ugarte no banco do PSG durante a conquista da Supertaça de França frente ao Toulouse (2-0) , esta quarta-feira, e no final da partida, questionado em conferência de imprensa acerca da razão que o levou a tomar tal decisão, deu uma resposta... inesperada."Esta noite foi magnífico. Não perdeu uma bola, não cometeu um erro. Foi perfeito", atirou ironicamente, antes de prosseguir: "O PSG é uma equipa de altíssimo nível. Todos os jogadores são muito bons. Estou muito feliz com o Ugarte e com todos os jogadores que não jogaram esta noite [ontem]. Nem todos podem jogar. Esta é a competição necessária dentro de uma equipa de altíssimo nível. Amanhã retomaremos os treinos aproveitando este primeiro troféu do ano, sempre a pensar em melhorar. Quero sempre que sejamos melhores. Nunca estou satisfeito, quero sempre melhorar. O Ugarte também é assim", rematou.Ao contrário de Ugarte, que nem entrou no decorrer da partida, Vitinha foi titular e atuou os 90 minutos diante do Toulouse. Lee Kang-in e Zaire-Emery foram os outros dois elementos do meio-campo do PSG.