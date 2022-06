Macron admite que aconselhou Mbappé antes da renovação do avançado com o PSG

Emmanuel Macron, presidente de França, admitiu que teve uma conversa com Kylian Mbappé antes de o avançado francês decidir renovar com o PSG e rejeitar a proposta do Real Madrid. Mas garante que não teve qualquer peso na tomada de decisão do jogador."Eu nunca interferi em nenhuma transferência. Simplesmente, como qualquer outro cidadão, quando se trata de temas desportivos gosto de ver um bom jogo e puxar por uma equipa, que no meu caso é o Olympique de Marselha", explicou Macron, citado pela imprensa francesa.Mesmo assim, o presidente admite contactos. "Sim, é verdade que tive uma conversa com o Kylian Mbappé antes de ele tomar uma decisão sobre o seu futuro. Limitei-me a aconselhá-lo, de uma maneira completamente informal, que continuasse em França. Penso que é minha responsabilidade, como presidente, defender o país quando se pergunta algo de forma informal e amigável."