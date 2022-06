Macron revela ter aconselhado Mbappé a renovar com o PSG: «O papel de um presidente é defender o seu país»

Emmanuel Macron, presidente da França, assumiu esta sexta-feira, em entrevista ao jornal 'La Montagne', que aconselhou Kylian Mbappé a continuar no Paris Saint-Germain antes de o jovem avançado ter tomado a decisão de manter-se em Paris."Tive uma conversa com Mbappé antes da sua renovação de contrato [com o PSG], simplesmente para aconselhá-lo a continuar em França. Quando questionado de forma informal e amigável, o papel de um presidente é defender o seu país", disse o presidente francês.Recorde-se que esta informaçãoainda antes de o craque gaulês acertar a renovação com o PSG.