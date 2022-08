Mãe de Mbappé e a polémica entre o filho e Neymar: «No PSG as coisas resolvem-se internamente»

A polémica entre Mbappé e Neymar tem sido um tema predominante em França nos últimos dias. Até a mãe do internacional francês já se pronunciou sobre o assunto e garante estar tudo bem entre ambos os jogadores."No Paris SG as coisas são resolvidas internamente. Está tudo bem", disse de forma muito resumida Fayza Lamari, que não respondeu a mais perguntas quando questionada sobre a polémica entre o filho e o jogador brasileiro, segundo adianta o jornal 'AS'.No último jogo do PSG os dois jogadores discutiram acerca um penálti durante a vitória (5-2) do clube francês sobre o Montpellier. Depois da partida, Neymar gerou polémica na rede social Twitter , ao colocar um 'gosto' numa publicação onde o francês era acusado de ser "dono do PSG" depois da mais recente renovação de contrato.Perante o acumular de tensões entre os jogadores, a direção do clube parisiense convovou uma reunião interna, no último domingo, onde Luís Campos e o treinador Cristhope Galtier conversaram com ambos os jogadores para avisá-los que os problemas internos são tratados em privado e não à frente das câmaras.