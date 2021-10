Mãe de Mbappé frustra intenções do Real Madrid

Kylian Mbappé tem o sonho de jogar no Real Madrid e isso já não é novidade para ninguém, visto que o avançado até pediu para sair na última janela de transferências. Mas o panorama, agora, pode ser outro, e quem revela tudo isso é... a mãe do jovem francês. “Estamos em conversações com o PSG para a renovação e as coisas estão a correr bem. Até falei com o Leonardo [diretor-desportivo] na segunda-feira”, afirmou Fayza Lamari. No entanto, deixou claro que nada está fechado e que, com Mbappé, “tudo pode mudar de um dia para o outro”. “O Kylian precisa de estar satisfeito. Se não estiver feliz, é capaz de falar que vai deixar de jogar. Diz-nos isso muitas vezes”, revelou.