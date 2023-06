Mãe de Mbappé vira agente e gera confusão

A mãe de Mbappé, Fayza Lamari, teve sempre um papel ativo na carreira do filho e nunca se coibiu de fazer comentários em público sobre a carreira do avançado do PSG. Figura ativa no futebol, Fayza Lamari decidiu abrir uma agência de representação de jogadores que já conta com três clientes: os filhos Kylian e Ethan, para além de Rayan Cherki, jovem de 19 anos do Lyon. Hakimi, bom amigo de Mbappé no PSG, tem sido apontado como possível futuro cliente de Fayza, o que gerou algum mal-estar junto do atual agente do defesa-direito marroquino.





"Surpreende-nos que o simples facto de ser mãe de um jogador importante lhe permita interferir no mercado", afirmou o empresário Alejandro Camaño, em entrevista ao ‘AS’. "Ashraf faz parte da família Footfeel, está convencido do projeto há muitos anos e é amigo de Mbappé. Fayza Lamari tem uma empresa que não tem nada a não ser Kylian Mbappé, que é muito importante, mas baseia-se numa relação entre uma mãe e o seu filho", atirou o agente.